Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
19 Nisan Salı:
20.30 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
20 Nisan Çarşamba:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
19 Nisan Salı:
20.30 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
20 Nisan Çarşamba:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan