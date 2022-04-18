Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu
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18 Nisan 2022 14:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

19 Nisan Salı:

20.30 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

20 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

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