Ziraat Bankkart, deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, deplasmanda set vermeden kazandı
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13 Ekim 2024 17:59
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

 Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Yasin Okumuş, Ebru Kaya

İstanbul Gençlikspor: Hasan Sıkar, Orçun Ergün, Armin Afshin Far, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo (Muhammed Aray, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Berkan Bozan, Bahadır Kuyucu, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)

Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Stern, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)

Setler: 16-25, 17-25, 14-25

Süre: 73 dakika (24, 26, 23)

 

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