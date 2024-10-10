Zeynep Çınar: 'İlk hedefim Süper Lig'de oynamaktı.'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü'nde top koşturan 12. sınıf öğrencisi Zeynep Çınar (17), yeteneğiyle gelecek vadediyor.



Ailesiyle yaşadığı Van'da, sokakta futbol oynayan çocuklara özenerek bu branşa yönelen Çınar, 7. sınıftayken okulun futsal takımına girdi.



Kendisini geliştirerek Vangücü Kadın Futbol Takımı'na katılan Çınar, Hakkarigücü altyapısıyla yaptıkları hazırlık maçında gösterdiği performansla teknik heyetin dikkati çekti.



Kulüp yöneticileri tarafından 3 yıl önce Hakkarigücü altyapısına kazandırılan Çınar, gösterdiği gelişimle geçen yıl A kadroya alınarak takımın en genç oyuncusu oldu.



Arkadaşlarının "Zeyno" diye hitap ettiği sol kanat oyuncusu Çınar, geçen sezon 13. haftada Hakkarigücü'nün Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği maçta süre alarak Süper Lig'de ilk kez forma giyme heyecanı yaşadı.



Futbol tutkusundan hiç vazgeçmeyen Çınar, önce milli takım forması giymeyi, ilerleyen yıllarda da Avrupa'da top koşturmayı hedefliyor.



"Hedeflerimi aşama aşama belirledim"



Zeynep Çınar, AA muhabirine, futbolun kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, "Hakkarigücü'ne de Cemile Hoca sayesinde girdim. Hocamız üç sene önce Van'a kampa geldiklerinde beni gördü. Onların altyapı takımıyla maç yaptık. O esnada oyunumu beğendiler. Çok çalışarak bir yerlere gelmeye gayret ettim. Hocamızın gözüne girmeye, futbolculara ayak uydurmaya çalıştım. 16 yaşındayken Süper Lig'de oynadım. Benim için çok değişik deneyimdi." dedi.



Azimle çalışarak her şeyin başarılabileceğini dile getiren Çınar, altyapı takımından kısa sürede A takıma yükselerek hedeflerinden birini gerçekleştirdiğini vurguladı.



Hakkari'de hem futbolu hem de eğitim hayatını sürdürmeye çalıştığını anlatan Çınar, şöyle konuştu:



"Kulübümüz kısıtlı imkanlara rağmen ben ve benim gibi bir çok gence imkan sağladı, burs verdi. Benim serüvenim de bu şekilde ilerliyor. Örnek olarak gösterilmek benim için çok güzel bir duygu. Hedeflerimi aşama aşama belirledim. İlk hedefim Süper Lig'de oynamaktı. Onu başardım. Şimdi milli takım forması giymeyi ve Avrupa'da da futbol oynamayı hedefliyorum. Çocuklar da görünce 'futbolcu' diye sesleniyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."



Timur: "Gelecek vadeden, yetenekli bir genç oyuncumuz"



Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, Zeynep Çınar'ı 3 yıl önce Van'da yaptıkları yetenek taraması esnasında keşfederek altyapılarına kazandırdıklarını anlattı.



Futbolcusuna hem okuldaki eğitimi hem de sahadaki gelişimi için 3 yıldır destek sunduklarını söyleyen Timur, "Zeynep şu anda A takımımızın ilk 18'inde yer alıyor. Geçen sene de ligde oynamıştı. Gelecek vadeden, yetenekli bir oyuncumuz. Çok zeki bir futbolcu. Ondan çok faydalanacağımızı düşünüyorum. Biz de bu gelişimi gösterirken onu yalnız bırakmıyoruz. Kulüp olarak ona burs da sağlıyoruz. Hakkarigücü Spor Kulübü, Zeynep ve Zeynep gibilerini kazanmaya her zaman hazır bir kulüptür. Gelecek yıllarda Zeynep'e de büyük bir görev ve sorumluluk düşecek. Küçük çocuklara örnek oluyor. Ona ilerleyen dönemlerde daha çok şans verebiliriz." ifadelerini kullandı.



