Zenit'ten taraftarlarına ücretsiz koronavirüs aşısı

Rus kulübü Zenit, taraftarlarına ve maçlarına gelen basın mensuplarına daha sağlıklı bir ortam sağlamak için "koronavirüs aşı odası" açtı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Zenit'ten taraftarlarına ücretsiz koronavirüs aşısı
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30 Nisan 2021 18:11
Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada sürerken, spor kulüpleri de farklı operasyonlar düzenlemeye başladı.

Rus kulübü Zenit, taraftarlarına ve maçlarına gelen basın mensuplarına daha sağlıklı bir ortam sağlamak için harekete geçti.

Zenit, stadı Gazprom Arena'da "koronavirüs aşı odası" açtıklarını ve Sputnik V aşısının ücretsiz olarak vurulacağını duyurdu.

Yapılacak aşı sonrasında resmi aşılanma belgesinin de taraftarlara verileceği kaydedildi.

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