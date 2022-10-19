Zeljko Obradovic'in kariyerinde bir ilk

Partizan'ın Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde ilk kez bir Avrupa turnuvasına 3'te 0 ile başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zeljko Obradovic'in kariyerinde bir ilk
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19 Ekim 2022 16:57
THY Euroleague ekiplerinden Partizan'ın Sırp koçu Zeljko Obradovic, Avrupa kariyerinde bir ilk yaşadı.

Uzun yıllar Fenerbahçe'yi de çalıştıran başarılı koç, Partizan ile Euroleague'e iyi bir başlangıç yapamadı ve ilk 3 maçından 3 mağlubiyetle ayrıldı. Obradovic, bu olumsuz seri ile birlikte 28 yıllık başantrenörlük kariyeri boyunca ilk kez bir Avrupa organizasyonuna 3'te 0 ile başlamış oldu.

Obradovic, daha önceki sezonlarında ilk 3 maçlarda 15 kez 3 galibiyet, 9 kez 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 4 kez de 1 galibiyet 2 mağlubiyet almıştı.

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