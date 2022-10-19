Zeljko Obradovic'in kariyerinde bir ilk

THY Euroleague ekiplerinden Partizan'ın Sırp koçu Zeljko Obradovic, Avrupa kariyerinde bir ilk yaşadı.



Uzun yıllar Fenerbahçe'yi de çalıştıran başarılı koç, Partizan ile Euroleague'e iyi bir başlangıç yapamadı ve ilk 3 maçından 3 mağlubiyetle ayrıldı. Obradovic, bu olumsuz seri ile birlikte 28 yıllık başantrenörlük kariyeri boyunca ilk kez bir Avrupa organizasyonuna 3'te 0 ile başlamış oldu.



Obradovic, daha önceki sezonlarında ilk 3 maçlarda 15 kez 3 galibiyet, 9 kez 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 4 kez de 1 galibiyet 2 mağlubiyet almıştı.





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