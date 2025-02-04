Zehra Güneş, Fenerbahçe'ye doğru!

Filenin Sultanları'nın yıldızı ve VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş transferde rotasını Fenerbahçe Medicana'ya çevirdi.

, Fotoğraf; AA
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Zehra Güneş, Fenerbahçe'ye doğru!
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04 Şubat 2025 10:46
Geçtiğimiz Eylül ayında VakıfBank'ta kaptan olan milli voleybolcu Zehra Güneş flaş bir iddia ile gündeme geldi. Tecrübeli orta oyuncunun transferde Fenerbahçe'ye yöneldiği aktarıldı.

Voleybol Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre Zehra Güneş'ten transferde yeni bir hamle geldi. 25 yaşındaki voleybolcunun transferde rotayı Fenerbahçe Medicana'ya çevirdiği belirtildi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in VakıfBank ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Güneş ve VakıfBank'tan ise sözleşme için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

VAKIFBANK'IN KAPTANI

Zehra Güneş geçtiğimiz Eylül ayından bu yana VakıfBank'ın kaptanlık görevini üstlendi. 25 yaşındaki voleybolcudan önce Sarı-Siyahlı ekibin kaptanı ise Brezilyalı yıldız Gabi Guimaraes olmuştu.

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