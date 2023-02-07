Zaniolo, Galatasaray için geliyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Zaniolo, Galatasaray için geliyor
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07 Şubat 2023 19:20
Galatasaray, Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların, anlaşmaya vardığı İtalyan yıldız transfer için İstanbul'a geliyor.

Galatasaray, bu transfer için Roma'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Zaniolo, Galatasaray'a 2027 yılına kadar imza atacak. Yıldız 10 numaranın sözleşmesinde ayrıca 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alacak.

Zaniolo, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

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