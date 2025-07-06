Zaniolo'dan flaş hareket: Paylaşımları geri yükledi!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılmasıyla sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili fotoğraflarını kaldırmasıyla dikkat çeken Nicolo Zaniolo, yeni bir hamleyle gündeme geldi.
PAYLAŞIMLARI GERİ YÜKLEDİ
İtalyan futbolcu, yeni sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray'a geri döndü. Dönüşüyle birlikte daha önce sildiği Galatasaray paylaşımlarını sosyal medya hesabına yeniden yükledi. Bu gelişme, herkes tarafından sarı-kırmızılı ekipte kalacağı yönünde yorumlandı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geride kalan sezonda önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, iki takımda süre bulduğu 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
PAYLAŞIMLARI GERİ YÜKLEDİ
İtalyan futbolcu, yeni sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray'a geri döndü. Dönüşüyle birlikte daha önce sildiği Galatasaray paylaşımlarını sosyal medya hesabına yeniden yükledi. Bu gelişme, herkes tarafından sarı-kırmızılı ekipte kalacağı yönünde yorumlandı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geride kalan sezonda önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, iki takımda süre bulduğu 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.