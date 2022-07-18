Zamalek, Galatasaray'ı şikayet edecek

Galatasaray'ın, geçtiğimiz günlerde bonservisini ödediği Mustafa Muhammed için flaş bir gelişme yaşandı.



Mısırlı yıldızın eski kulübü Zamalek, ödemenin gecikmesi ve belirlenen ücretten 200 bin dolar daha az yatması nedeniyle yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.



Zamalek'in Futbol Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Mustafa Muhammed'in ücretini belirlenen tarihten daha geç ve 200 bin dolar eksik ödedi. Avukatlarımızla sözleşmenin tüm detaylarını inceleyeceğiz" dedi.



Kulübün tazminat alması gerektiğini söyleyen Mortada Mansour, "Zamalek, bu gecikme nedeniyle 500 bin dolar tazminat almalı. Kulübün haklarını korumak için tüm yasal işlemleri yapacağız" ifadelerini kullandı.





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