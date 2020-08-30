Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi için eski kulübü Maccabi Tel Aviv de devreye girdi.



İsrail'den Sport1'in haberine göre; 3 sezon boyunca Maccabi Tel Aviv forması giyen ve ardından Çin kulübü Guangzhou R&F'ye transfer olan Eran Zahavi'ye İsrail kulübünün sahibi Mitchell Goldhaar'dan da bir teklif gidecek. İsrail kökenli Kanadalı iş adamı olan ve 2.5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginlerinden biri olan Goldhaar, Eran Zahavi'yi cezbedici bir teklifle tekrar Maccabi Tel Aviv'e döndürmeye çalışacak.



İsrailli oyuncunun eşinin de Türkiye'de yaşama konusunda şüpheleri olduğu bilgisi verilirken, yeniden Tel Aviv'de yaşayacak olmanın da bir etken olacağı vurgulandı.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ



HaberTürk'te yer alan habere göre; Yapılan pazarlıklar sonucuna Eran Zahavi ile yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar şeklinde büyük oranda el sıkışıldı.



Fenerbahçe'nin bonus olarak 1 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirlenirken, transferde son anda bir pürüz çıkmazsa Zahavi'nin İstanbul'a geleceği ifade edildi.



REVİVO VE BALİLİ'DEN BİLGİ ALDI



Bu transferde ilerleyen günlerde çok daha sıcak gelişmelerin yaşanacağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi topladığı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun, daha önce Türkiye'de forma giymiş vatandaşları ile konuştuğu ortaya çıktı.



Zahavi'nin 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan vatandaşı Haim Revivo ile daha önce Türkiye'de İstanbulspor, Kayseri, Sivas ve Antalya gibi takımlarda forma giyen Pini Balili'den bilgi aldığı bildirildi.



ROBERTO CARLOS İLE GÖRÜŞTÜ



Guangzhou R&F forması giyen 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Trtspor'daki habere göre; Menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından oyuncu Sarı Lacivertliler'in eski futbolcusu dünyaca ünlü isim Roberto Carlos'u aradı. Roberto Carlos ve Eran Zahavi, FaceTime uygulamasında görüştü. Carlos, Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u Zahavi'ye anlattı.



TEL-AVIV'DE 3 SEZON 135 GOLE ETKİ



Eran Zahavi, 2013-2016 yılları arasında Maccabi Tel-Aviv forması giymiş ve 7.23 milyon euro karşılığı Çin'e transfer olmuştu. 33 yaşındaki Zahavi, Maccabi formasıyla çıtkığı 156 maçta 121 gol atıp 14 asist yapmıştı.



