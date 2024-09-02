Yusuf Yazıcı'ya yeni talipler

Lille ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor.



L'Equipe'te yer alan habere göre, orta saha takviyesi yapmak isteyen Lazio'nun transfer döneminin bitmesinin ardından serbest statüdeki oyunculara yöneldiği ve Yusuf Yazıcı'nın da takip edilen isimlerden biri olduğu kaydedildi.



Milli futbolcunun ayrıca Yunanistan'dan Olympiakos ile temas halinde olduğu vurgulandı.



Nice, Betis, Lyon, Al-Arabi gibi takımlarla da ismi geçen 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



LILLE PERFORMANSI



Yusuf Yazıcı, son kulübü Lille'de 135 maça çıkan Yusuf Yazıcı 29 gol atarken, 15 kez de asist yaptı.





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