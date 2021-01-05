Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 18. haftasında yarın Angers ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Yusuf Yazıcı ve Luiz Araujo'nun Kovid-19'a yakalandığını belirtti.
Galtier, yarınki karşılaşmada Zeki Çelik ve Jeremy Pied'in de oynamayacağını söyledi.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 18. haftasında yarın Angers ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Yusuf Yazıcı ve Luiz Araujo'nun Kovid-19'a yakalandığını belirtti.
Galtier, yarınki karşılaşmada Zeki Çelik ve Jeremy Pied'in de oynamayacağını söyledi.