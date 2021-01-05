Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı!

Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın test sonucu pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2021 15:51
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 18. haftasında yarın Angers ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Yusuf Yazıcı ve Luiz Araujo'nun Kovid-19'a yakalandığını belirtti. 

Galtier, yarınki karşılaşmada Zeki Çelik ve Jeremy Pied'in de oynamayacağını söyledi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için