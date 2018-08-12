Yusuf Erdoğan: ''Bursaspor'un bu sıkıntılar yaşamaması lazım''

Bursasapor'un Fenerbahçe'ye yenildiği maçın ardından Yusuf Erdoğan, karşılaşmayı değerlendirdi.
Yusuf Erdoğan, şu sözleri kullandı;
''GEÇEN SEZON GİBİ OLDU...''
Maçın geneline baktığınızda bir o kalede, bir bu kalede oldu. Zevkli bir maç oldu. Geçen sezon olduğu gibi yine öne geçip mağlubiyet ile bitirdik. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ederim. Artık yorum, maçı izleyenlerde. Bursa'ya yakışan bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.
''UMARIM BÜYÜKLER DİNLİYORDUR''
Kameralar önünde olduğum için söylemiyorum, çok iyi niyetli insanlarla beraber çalışıyoruz. Onlar için, bizim için güzel bir sezon olmasını istiyoruz. Tabii sıkıntılarımız var. Türkiye'nin en büyük 2-3 sanayi şehrinden birinde yaşıyoruz. Umarım büyükler dinliyordur. Bursaspor'un sıkıntı yaşamaması gerekiyor.
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Yusuf Erdoğan, şu sözleri kullandı;
''GEÇEN SEZON GİBİ OLDU...''
Maçın geneline baktığınızda bir o kalede, bir bu kalede oldu. Zevkli bir maç oldu. Geçen sezon olduğu gibi yine öne geçip mağlubiyet ile bitirdik. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ederim. Artık yorum, maçı izleyenlerde. Bursa'ya yakışan bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.
''UMARIM BÜYÜKLER DİNLİYORDUR''
Kameralar önünde olduğum için söylemiyorum, çok iyi niyetli insanlarla beraber çalışıyoruz. Onlar için, bizim için güzel bir sezon olmasını istiyoruz. Tabii sıkıntılarımız var. Türkiye'nin en büyük 2-3 sanayi şehrinden birinde yaşıyoruz. Umarım büyükler dinliyordur. Bursaspor'un sıkıntı yaşamaması gerekiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın