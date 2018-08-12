Yusuf Erdoğan: ''Bursaspor'un bu sıkıntılar yaşamaması lazım''

'un'ye yenildiği maçın ardından, karşılaşmayı değerlendirdi.Yusuf Erdoğan, şu sözleri kullandı;Maçın geneline baktığınızda bir o kalede, bir bu kalede oldu. Zevkli bir maç oldu. Geçen sezon olduğu gibi yine öne geçip mağlubiyet ile bitirdik. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ederim. Artık yorum, maçı izleyenlerde. Bursa'ya yakışan bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.Kameralar önünde olduğum için söylemiyorum, çok iyi niyetli insanlarla beraber çalışıyoruz. Onlar için, bizim için güzel bir sezon olmasını istiyoruz. Tabii sıkıntılarımız var. Türkiye'nin en büyük 2-3 sanayi şehrinden birinde yaşıyoruz. Umarım büyükler dinliyordur. Bursaspor'un sıkıntı yaşamaması gerekiyor.