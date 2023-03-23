Yusuf Demir için takım aranıyor

Galatasaray, yararlanamadığı transferi Yusuf Demir için yeni takım arıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir için takım aranıyor
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23 Mart 2023 08:43
Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir Konya'ya götürülmemişti.

Sarı-kırmızılıların bu sezon yararlanamadığı tek transferi Yusuf Demir oldu. Mertens'in sakat olduğu dönemde bile Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen 19 yaşındaki genç yeteneğin Florya'da mutsuzluğu yüzünden okunuyor.

Sezon başında 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle büyük ses getiren Yusuf iyiden iyiye ayrılık hesapları yapılıyor. Galatasaray cephesi de oyuncuya takım arıyor.

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