Yusuf Demir için takım aranıyor

Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir Konya'ya götürülmemişti.



Sarı-kırmızılıların bu sezon yararlanamadığı tek transferi Yusuf Demir oldu. Mertens'in sakat olduğu dönemde bile Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen 19 yaşındaki genç yeteneğin Florya'da mutsuzluğu yüzünden okunuyor.



Sezon başında 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle büyük ses getiren Yusuf iyiden iyiye ayrılık hesapları yapılıyor. Galatasaray cephesi de oyuncuya takım arıyor.





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