Yusuf Akçiçek için iki seçenek!

Fenerbahçe'de bu sezonun en büyük kazanımlarından biri 19 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek oldu.
Bu sezon yaşanan sakatlıkların ardından forma bulmaya başlayan Yusuf Akçiçek, Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht eşleşmesinin ardından Galatasaray derbisindeki performansı ile de dikkat çekti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, genç futbolcuyu kupadaki Gaziantep FK maçında da ilk 11'de görevlendirdi.
"YA TRANSFER YA EFSANE"
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçı değerlendiren İlker Yağcıoğlu, 19 yaşındaki futbolcu için, "Genç Yusuf'un her maç üzerine koyarak devam ettiğini görmek sevindirici. Bu şekilde devam ettiği takdirde ya Fenerbahçe'de efsanelerin arasına girer ya da kısa sürede Avrupa'nın üst düzey takımlarından birine transfer olur." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Galatasaray derbisinin ardından oyuncusunun performansından övgüyle bahsetmiş ve, "Ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. Genç bir oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur." demişti.
BAYERN TAKİPTE
Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Bayern Münih'in yakından takip ettiği genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Bu sezon yaşanan sakatlıkların ardından forma bulmaya başlayan Yusuf Akçiçek, Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht eşleşmesinin ardından Galatasaray derbisindeki performansı ile de dikkat çekti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, genç futbolcuyu kupadaki Gaziantep FK maçında da ilk 11'de görevlendirdi.
"YA TRANSFER YA EFSANE"
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçı değerlendiren İlker Yağcıoğlu, 19 yaşındaki futbolcu için, "Genç Yusuf'un her maç üzerine koyarak devam ettiğini görmek sevindirici. Bu şekilde devam ettiği takdirde ya Fenerbahçe'de efsanelerin arasına girer ya da kısa sürede Avrupa'nın üst düzey takımlarından birine transfer olur." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Galatasaray derbisinin ardından oyuncusunun performansından övgüyle bahsetmiş ve, "Ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. Genç bir oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur." demişti.
BAYERN TAKİPTE
Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Bayern Münih'in yakından takip ettiği genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.