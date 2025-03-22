Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun prensi olan Yusuf Akçiçek, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.
Ajax, Manchester United, Tottenham, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in ardından şimdi de Fransa'nın iki büyük kulübü Paris Saint- Germain'le Olympique Marsilya 19 yaşındaki stoperi takibe aldı.
"YETENEKLERİYLE GÖZE ÇARPIYOR"
Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; iki kulüp de sezon sonuna kadar Yusuf'u izleyecek. Haberlerde şu ifadeler yer aldı: "PSG'de Luis Campos, Yusuf Akçiçek transferiyle bizzat ilgilenecek. 19 yaşındaki genç stoper, yetenekleriyle göze çarpıyor."
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takıma da seçilen Yusuf Akçiçek, Galatasaray altyapısında yetişmiş ve ardından sarı-lacivertlilerin altyapısına geçmişti. Yusuf, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde, Avrupa'da bazı maçlarda forma giymişti.
Yusuf Akçiçek'e dev takip!
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun prensi olan Yusuf Akçiçek, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.
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