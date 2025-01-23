Yusuf Akçiçek: "Ataklarımızı sonuçlandıramadık"

Fenerbahçe'nin 2006 doğumlu futbolcusu Yusuf Akçiçek, Kadıköy'de Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Yusuf Akçiçek: 'Ataklarımızı sonuçlandıramadık'
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23 Ocak 2025 23:10
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler'in 2006 doğumlu futbolcusu Yusuf Akçiçek, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bolu'da hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Akçiçek, "Maçtan önce tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'daki yangında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Futboldan daha önemli şeyler var." dedi.

"ATAKLARIMIZI SONUÇLANDIRAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren genç savunmacı, "Maça gelince, aslında iyi başladık. Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
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