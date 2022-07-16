Yunus Akgün: 'Şampiyon olmak istiyorum'

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Sigma Olomouc ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



2-0 kazanılan maçta bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Yunus Akgün, "Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk iki maçta istediğimiz sonucu alamamıştık. Çok yoğun ve ağır antrenmanlar yapıyoruz. Sezon başları çok zor antrenmanlar oluyor. Bu maçlar bizim için test; ancak Galatasaray hep kazanmak için sahada olur. Okan hoca ile birlikte ilk galibiyetimizi aldık. İnşallah camiamıza hayırlı olur. Nice galibiyetler alırız. Yeniden Galatasaray forması giydiğim için ve gol attığım için çok mutluyum. Galatasaray'a çok katkı sağlamak, şampiyon olmak istiyorum. İnşallah çok daha iyi bir Galatasaray olacak. Yavaş yavaş kondisyonumuz oturacak ve daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Hedeflerim var. Tek odağım kendimi yukarıya çekmek ve Galatasaray'a katkı sağlamak. Adana Demirspor'daki performansımı yukarıya çekmek istiyorum" dedi.



Sergio Oliveira'nın ilk maçında çok iyi performans gösterdiğini ve genç oyunculara tecrübesini aktardığını ifade eden genç futbolcu, "Oliveira çok tecrübeli bir oyuncu. Bizimle sürekli konuşuyor ve yardımcı oluyor. Bence ilk maç performansı çok iyiydi. Birbirimize daha da alışacağız ve daha güzel sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.



Son olarak taraftara çağrıda bulunan milli futbolcu, "Galatasaray sahaya her zaman kazanmak için, şampiyonluk için çıkar. Bize destek vermeyi bırakmasınlar. Lig maçlarında bizi yalnız bırakmasınlar. Stadı dolduralım. İnşallah bu sene şampiyon olacağız." diye konuştu.





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