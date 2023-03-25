Yunanistan, Trabzon'un yıldızları ile güldü

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Yunanistan, Trabzon'un yıldızları ile güldü
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25 Mart 2023 00:39
Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Julio Ribas'ın ekibi Cebelitarık ile Gustavo Poyet'in yönetimindeki Yunanistan karşı karşıya geldi.

Do Algavre Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Yunanistan 3-0 kazanırken goller; 11. dakikada Giorgos Masouras, 45. dakikada Manolis Siopis ve 58. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi. Siopis'in golünde asist Dimitrios Pelkas'tan geldi.

Trabzonspor'da forma giyen Yunan futbolculardan Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis karşılaşmayı 1'er gol ile tamamladı. Siopis'in 90 dakika forma giydiği maçta Bakasetas 71. dakikada oyundan alındı. Fenerbahçe'nin sezon başında Hull City'e kiraladığı Dimitrios Pelkas ise 1 asist ile tamamladığı maçta 63 dakika sahada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Cebelitarık deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, Yunanistan evinde İrlanda'yı konuk edecek.

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