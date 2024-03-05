Yunanistan Ankara Büyükelçisi Bizakis'ten Kayserispor'a ziyaret

Yunanistan Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.

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Yunanistan Ankara Büyükelçisi Bizakis'ten Kayserispor'a ziyaret
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05 Mart 2024 15:59
Yunanistan Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Kayserispor'a ziyaret gerçekleştirdi.

Bizakis, kulübün Yunan futbolcusu Kolovetsios ile bir araya geldi. Kayserispor'un başarılı savunma oyuncusu Kolovetsios, Büyükelçi Bizakis'e kulüple ilgili bilgiler verdi.

Kayserispor Futbol Direktörü Murat Duman, Bizakis'e takımlarının formasını hediye ederken, ziyaretleri için de Bizakis'e teşekkür etti.

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