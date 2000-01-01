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Yunan akademisyen, Giannis'e "maymun" dedikten sonra görevden alındı!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu hedefleyen ırkçı bir açıklaması sonrası, Yunan bir akademisyenin görevine son verildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu hedefleyen ırkçı bir açıklaması sonrası, Yunan bir akademisyenin görevine son verildi.

Yahoo News'daki bir rapora göre, Konstantinos Kalemis isimli bir adam, Antetokounmpo'ya Twitter'da "maymun" yakıştırması yaptıktan sonra, devlete bağlı görevinden alındı. Kalemis, tweet'ini hemen silerken, kendisi için artık çok geç olmuştu.

Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameus, ırkçı hareketinden ötürü, Kalemis'in işine son vermekte hiç gecikmedi:

"Bu eğitimcinin ırkçı ve son derece saldırgan mesajlarını kesinlikle kınıyoruz. Böyle bir davranışın eğitim sistemimizde yeri yok."

Kalemis'in yorumu, Giannis'in Yunan toplumunda ırkçılığın önemini kınamasından sonra gelmişti. Bleacher Report tarafından yayınlanan bir belgeselde, Antetokounmpo tartışmalı konuyu şöyle paylaşmıştı:

"Yunanistan, ten rengimdeki bir adamın hayatının zor olabileceği bir beyazlar ülkesi. Kendinizi farklı mahallelerde bulabilir ve birçok ırkçılığa maruz kalabilirsiniz."


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