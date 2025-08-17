17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-051'
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-051'
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
2-251'
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-277'
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Yüksel Yıldırım: "Ortamı germeye gerek yok!"

Samsunspor'un, Panathiankos maçında Atatürklü forma ile sahaya çıkmak istemesi Yunanistan'da olay yaratmıştı. Konu ile ilgili Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan açıklama geldi.

17 Ağustos 2025 15:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA







UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu eşleşmesinde Panathinaikos ile eşleşen Samsunspor'un ilk maça Atatürk formasıyla sahaya çıkmak istemesi Yunanistan'da olay yaratmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Yunan ekibinin yetkililerin, formanın 'provakatif' olacağı ve giyilmemesi için UEFA'Ya başvurulacağı öne sürülmüştü.

Konu ile ilgili Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz Futbol'a önemli açıklamalarda bulundu.

Ortamı germeye gerek olmadığını belirten Yıldırım, "Panathinaikos ile Atina'da oynayacağımız maça kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Karadeniz ekibi, 21 Ağustos Perşembe günü eşleşmenin ilk maçında Panathinaikos'a TSİ 21.00'de konuk olacak.

 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
