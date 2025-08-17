Yüksel Yıldırım: 'Ortamı germeye gerek yok!'

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu eşleşmesinde Panathinaikos ile eşleşen Samsunspor'un ilk maça Atatürk formasıyla sahaya çıkmak istemesi Yunanistan'da olay yaratmıştı.



Geçtiğimiz günlerde Yunan ekibinin yetkililerin, formanın 'provakatif' olacağı ve giyilmemesi için UEFA'Ya başvurulacağı öne sürülmüştü.



Konu ile ilgili Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz Futbol'a önemli açıklamalarda bulundu.



Ortamı germeye gerek olmadığını belirten Yıldırım, "Panathinaikos ile Atina'da oynayacağımız maça kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok." ifadelerini kullandı.



Karadeniz ekibi, 21 Ağustos Perşembe günü eşleşmenin ilk maçında Panathinaikos'a TSİ 21.00'de konuk olacak.



