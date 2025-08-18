18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Yüksel Yıldırım: "Galatasaray da kaleci almaya çalışıyor, alamıyor"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Transfer yapmanın zorluğuna değinen Yıldırım, Galatasaray örneğiyle bu durumu açıkladı.

calendar 18 Ağustos 2025 16:42
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"MENAJERLER, NELER YAPIYOR AKLINIZ ŞAŞAR"

Yürütülen transfer çalışmaları hakkında konuşan Yıldırım, "Ben 1 tane kanat ve 1 tane de santrafor almayı çok istiyorum. Bizim 2 oyuncumuza Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden ilgi var. Ancak henüz gitmesi kesinleşen bir oyuncumuz yok. Bu takım geçen sene üçüncü oldu. Üstüne eklemeler yaptık. Bana göre takım bu sene çok daha diri ve tecrübeli. Yeni transfer ihtiyaç var mı? tabii ki var. Gerçekten gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Taraftar maça gidip kazanmak istiyor, televizyonun başında galibiyet bekliyor. Kaliteli oyuncular izlemek istiyorlar haklı olarak. Ama işte maalesef transferde bu yabancı limiti olduğu için elin kolun bağlı oluyor bir yerde. Göndermek istediğin oyuncular gitmek istemeyebiliyor, problem çıkarıyor. Öyle olunca oyuncu alamıyorsun, pazarlık yapıyorsun bir sürü detaylar var. Bunlar vakit alan üzücü şeyler. Gerçekten bunu yaşamadan anlamak çok zor. Oyuncu menajerleri, avukatları neler neler yapıyor aklınız şaşar." dedi.

"G.SARAY DA KALECİ ALMAYA ÇALIŞIYOR, ALAMIYOR"

Galatasaray'ı örnek göstererek konuşmasına devam eden Yıldırım, "Gerçekten zor bir sene. Oyuncular inanılmaz pahalı. Takımlar oyuncularını kolay kolay bırakmıyor. Görüyorsunuz mesela Galatasaray aylardır kalecisini almaya çalışıyor. İstemiyor mu almak? Tabii ki istiyor. Ne istediğini biliyor ama alamıyor çünkü fiyatlar ve yaşanan durumlar çok zor. Bütün Türk takımları için bu durum geçerli. İyi oyuncusunu takımlar bırakmıyorlar. Ama taraftarımız merak etmesin, en iyi çalışmaları yaparak ve tüm gücümüzü kullanarak bu armayı daima başarıya götürmeye çalışacağız" dedi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
