Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden ABD'li transfer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li'yi kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin'in Nanjing Monkey Kings takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncuyla 2024-25 sezonu için sözleşme imzalandığı bildirildi.Açıklamada ayrıca Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards takımından 28 Eylül'de transfer edilen ABD'li oyuncu Sharife Cooper ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.İşte Yukatel Merkezefendi Belediyesinin o paylaşımı: