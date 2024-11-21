Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden ABD'li transfer

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li Stefan Moody'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden ABD'li transfer
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21 Kasım 2024 13:29
Son güncelleme 21 Kasım 2024 13:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li Stefan Moody'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin'in Nanjing Monkey Kings takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncuyla 2024-25 sezonu için sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards takımından 28 Eylül'de transfer edilen ABD'li oyuncu Sharife Cooper ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

İşte Yukatel Merkezefendi Belediyesinin o paylaşımı:



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