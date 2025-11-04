04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Youri Reeger: "Galatasaray'ın korkulacak oyuncusu yok"

Ajax'ın orta saha oyuncusu Youri Reeger, Galatasaray karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

calendar 04 Kasım 2025 18:37
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Youri Reeger: 'Galatasaray'ın korkulacak oyuncusu yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ajax forması giyen Youri Reeger, "6 ya da 8 fark etmiyor. Uzun zamandır 6 numarada oynuyorum ve 6 numarayı çok iyi taşıyorum. Defansta iyi olduğumu düşünüyorum ama oyunu da hızlandırmamız lazım. Topun bizde kalmasını sağlamamız lazım" dedi.

Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi Youri Reeger basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

6 numara oynamak istediğini söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, "Bana kalırsa ben hep 6 numarada forma giymek isterim ama maçtan maça bakmamız lazım. 'Nasıl bir maçta oynayacağız, kim nerede oynayabilir ve bu maçta bana nerede ihtiyaç var, oynayabilir miyim?' bunlara bakmak lazım. 6 ya da 8 fark etmiyor. Uzun zamandır 6 numarada oynuyorum ve 6 numarayı çok iyi taşıyorum. Defansta iyi olduğumu düşünüyorum ama oyunu da hızlandırmamız lazım. Topun bizde kalmasını sağlamamız lazım" diye konuştu.


'GALATASARAY MAÇINA DAHA FARKLI ÇIKACAĞIZ'

Galatasaray mücadelesine daha farklı bir oyun anlayışı ile çıkacaklarının altını çizen Reeger, "Bir önceki maçlarda aynı şekilde oynadık. Bu maçta değişiklikler oldu. Galatasaray maçına daha farklı çıkacağız. Ben daha yeni geri geldim, yaralanmıştım. Ondan önce haftada 3 maç oynuyordum. Bence iyi oynuyorum. Son maçımda da iyi oynadım ama bence top bizdeyken daha çok sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'BEN TAKIMDA BAŞKAN OLABİLİRİM'

Takımın liderliğini yapabileceğini söyleyen genç oyuncu, "Ben takımda başkan olabilirim. Ben farklı yönde başkanlık yapıyorum. Oyuncularımız arasında bir kaç kişi daha var başkanlık yapabilecek. Ben de takımı bir arada tutmak için elimden geleni yapıyorum" açıklamasını yaptı.

'GALATASARAY GÜÇLÜ BİR TAKIM AMA KORKACAK BİR OYUNCULARI BENCE YOK'

Galatasaray hakkında konuşan Youri Reeger şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray güçlü bir takım ama korkacak bir oyuncuları bence yok. Hızlı bir oyuncuları var. Galatasaray'ın bütün oyuncuları güçlüdür ama bunu göz önüne bulundurarak top bizde kalırsa sorun olmaz"

'AJAX'IN OYUNCUSU OLMAK ZOR DEĞİL'

Ajax'ın oyuncusu Reeger, "Ajax'ın oyuncusu olmak zor değil. Ben çok az haberlere bakıyorum. Kulübün içinde neler olduğunu bilmiyorum. Benim hakkımda da yazılıyor bir şeyler ama bakmıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.