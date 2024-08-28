NBA'in eski oyuncularından Nick Young, insanların Kyrie Irving'in Stephen Curry'den daha iyi olduğunu kabul etmekten korktuklarını iddia etti.



Young, X'te Irving'in Curry'den daha iyi olduğunu belirtirken, insanların bunu itiraf etmekten korktuklarını öne sürdüğü bir tweet paylaştı.



Curry kariyeri boyunca maç başına 24,8 sayı, 4,7 ribaund, 6,4 asist, 1,5 top çalma ve 0,2 blok ortalamalarına sahipken, Irving ise ortalama 23,6 sayı, 4,0 ribaund, 5,7 asist, 1,3 top çalma ve 0,4 blok ile oynamış bulunuyor.



Curry dört NBA şampiyonluğu kazanırken, bir kez Finaller MVP'si, iki kez ise normal sezon MVP'si ödülünü evine götürmüş, 10 kez All-Star olmuş, 10 kez All-NBA kadrolarına seçilmiş ve iki kez ise sayı kralı olmuştu.



Irving bir şampiyonluk yüzüğüne sahipken, sekiz kez All-Star olmuş, üç kez All-NBA kadrolarına seçilmiş ve ilk senesinde de Yılın Çaylağı ödülünü kazanmıştı.



Curry ile arasında üç şampiyonluk, bir Finaller MVP ödülü, iki normal sezon MVP'si ödülü, iki sayı krallığı ve yedi All-NBA kadrosuna seçilme farkı Dallas Mavericks guardı, kariyeri boyunca hiçbir istatistik kategorisinde ligde lider olamamış ve hiç normal sezon MVP'si ödülü için oy bile alamamıştı.



Young, kariyerindeki tek şampiyonluk yüzüğünü Curry'nin liderliğinde 2018 yılında kazanmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU