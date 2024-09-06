Yeniden bir araya geldiler: Şenol Güneş & Ozan Tufan

Ozan Tufan, kariyerinde önemli bir sıçrama yaptığı Bursaspor günlerinden sonra, yıllar sonra yeniden Şenol Güneş ile bir araya geldi.



Sezon başında Hull City'den den transfer edilen Ozan Tufan , kariyerindeki en büyük patlamayı Bursaspor 'da yapmıştı. 2014-2015 sezonunda Şenol Güneş yönetimindeki yeşil-beyazlılarda 46 maça çıkan Ozan, 3 gol ve 9 asistle dikkat çekmişti. Ardından Fenerbahçe 'ye transfer olan tecrübeli oyuncunun kariyerinde Şenol Güneş'in ayrı bir yeri bulunuyor. 9 yıl sonra yeniden Ozan'la çalışacak 72 yaşındaki teknik adam da oyuncuyu ana planları arasında düşünüyor. Güneş, Ozan'ı eski günlerine döndürmeyi planlıyor.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Championshipte 40 maçta görev alan Tufan 10 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

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