Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi!

PFDK, Yeni Malatyaspor'a takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolay 3 puan silme cezası verdi.

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Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi!
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15 Ağustos 2024 17:49
Son güncelleme 15 Ağustos 2024 18:04
PFDK, Yeni Malatyaspor'a takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolay 3 puan silme cezası verdi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."

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