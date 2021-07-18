Yeni Malatyaspor, İskoç orta sahayı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, İskoç orta saha oyuncusu Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
Abone Ol
Yeni Malatyaspor, İskoç orta sahayı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2021 12:15
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüpte geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mallan, 2 yıllık mukaveleye imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından Mallan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 'Hoş geldin' Stevie." ifadeleri kullanıldı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.