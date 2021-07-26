Yeni Malatyaspor'dan kaleci takviyesi

Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı transfer etti

Haber; AA
Abone Ol
Yeni Malatyaspor'dan kaleci takviyesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2021 23:17
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından Ahmet Eyüp Türkaslan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 'Hoş geldin' Ahmet." ifadeleri kullanıldı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.