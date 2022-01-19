Yeni Malatyaspor'dan, Beşiktaş maçı açıklaması

Yeni Malatyaspor, günü değiştirilen Beşiktaş maçı için bir açıklama paylaştı.

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Yeni Malatyaspor'dan, Beşiktaş maçı açıklaması
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19 Ocak 2022 17:22
Spor Toto Süper Lig'de daha önce cuma günü oynanması planlanan ancak cumartesi gününe alınan Yeni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşması için ev sahibi ekipten açıklama geldi.

Yeni Malatyaspor'dan stadyumun karla kaplı fotoğrafı paylaşılarak, "22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynayacağımız Beşiktaş maçı öncesi zeminimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için tüm imkanlarımızla çalışmalarımız sürüyor. Stadımızın alttan ısıtma sistemleri aralıksız olarak çalışmakta ve zeminin belirli bölgelerine serilen brandalar ise her kar yağışı sonrası temizlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor'dan paylaşılan fotoğraf:



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