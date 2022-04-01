Yeni Malatyaspor'da disiplinsiz hareketler can sıkıyor!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile 10. randevusuna çıkmaya hazırlanırken sarı kırmızılılarda antrenmanlara geç katılan futbolcuların disiplinsiz hareketleri teknik heyetin işini zorlaştırıyor. Bugüne kadar kriz ortamlarını çözüme kavuşturamayan yönetimin takımı kaderine terk etmesi kulüpte iyice işlerin çığırından çıkmasına neden oluyor.



Süper Lig'de bu sezon küme düşecek ilk takım olmasına kesin gözüyle bakılan Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor. Ligde 20 puanla son sırada yer alan sarı kırmızılılarda milli arada neredeyse kadronun büyük bir bölümü çalışmalara tam katılmazken teknik direktör Cihat Arslan antrenmana alt yapıdan genç oyuncuları dahil etti.



Genç teknik adam takımını ligin kalan 8 haftalık periyodunda oynanacak karşılaşmalara hazırlamaya çalışırken futbolcuların isteksiz ve formsuz oluşu ilerleyen maçlarda ideal onbiri oluşturabilmesi için Cihat Arslan'ı endişeye sevk ediyor. Futbolcu alacaklarının ödenmesi konusunda yönetimin para kaynağı arayışı içinde olduğu bildirilirken sarı kırmızılı ekipte yabancı oyuncuların antrenmana çıkması için ikili görüşmeler ise sürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan çalışmaları teknik heyetin büyük bir bölümü gençlerden oluşan kadroyla devam ederken maç gününe kadar takımın tamamlanması bekleniyor.



BAŞAKŞEHİR İLE 10. RANDEVU



Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30'da Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Daha önce rakibiyle ligde 9 kez karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar bu karşılaşmalardan sadece 1'ini kazanırken 6 maçta İstanbul temsilcisinden puan alamadı. Taraflar 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor'un attığı 8 gole Başakşehir 17 golle yanıt verdi.



Başakşehir ile randevusuna 2017-2018 sezonunda çıkan sarı kırmızılılar Malatya'daki maçta rakibine 2-0 deplasmanda ise 1-0 yenildi. Yeni Malatyaspor, 2018-19 sezonunun ilk yarısında rakibiyle 1-1 berabere kalırken Malatya'da 2-0 mağlup oldu. 2019-20 sezonunda Başakşehir'i 3-0 mağlup eden sarı kırmızılılar deplasmanda rakibine 4-1 yenildi. Yeni Malatyaspor, 2020-21 sezonunun ilk yarısında Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, İstanbul'dan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı kırmızılılar, bu sezonun 12. haftasında sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan da 3-1 mağlup ayrıldı.





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