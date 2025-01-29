Yener İnce sakatlığı açıkladı: "2-3 hafta yok!"

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un durumu belli olurken bir ismin daha sakatlık geçirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Yener İnce sakatlığı açıkladı: '2-3 hafta yok!'
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29 Ocak 2025 13:14
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı - kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklaması yaptı.

İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında şunları söyledi;

"Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak."

 

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