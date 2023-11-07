Yazarlardan Ali Koç değerlendirmesi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sabah Spor yazarları, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Yazarlardan Ali Koç değerlendirmesi
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07 Kasım 2023 10:31
Sabah Spor yazarları, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yazarlar, "F.Bahçe, Trabzonspor'a yenilirken Ali Koç, Divan Kurulu'nda 3 saat konuştu ve çok ağır ithamlarda bulundu. Bu sözlere destek veren olurken, Cumhuriyet savcılarına görev çağrısı yapan da oldu. Özellikle "Hakemleri nerede görürseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin" sözleri tartışma yarattı. Ne dersiniz?" sorusuna cevap verdi.

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