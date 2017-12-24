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Yasin Öztekin: "Fatih hoca geldi, hava değişti"

Galatasaray'da Fatih Terim'in geri dönüşünü, takımın tecrübeli isimlerinden Yasin Öztekin değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Yasin Öztekin: 'Fatih hoca geldi, hava değişti'
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24 Aralık 2017 18:47
Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Yasin Öztekin, deneyimli hocanın gelişi ile ilgili konuştu.

Tudor'a teşekkür eden ve Terim'in farkını anlatan Yasin, "Igor Tudor'a teşekkür etmek istiyoruz. Hocamızdı, yardımcı oldu. Takım adına teşekkür ediyorum. Galatasaray denilince akla gelen ilk isim Fatih hoca. Hoca geldi, tabii ki hava değişti. Hoca her yerde insanların havasını değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

TAMER TUNA: "ORTADA BİR TERİM GERÇEĞİ VAR"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da Terim ile ilgili, "Ortada bir gerçek var, Fatih Terim'li Galatasaray gerçeği var. Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Galatasaray'ın UEFA'yı kazandığında neler yaptığını biliyoruz" diye konuştu.



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