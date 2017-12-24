TAMER TUNA: "ORTADA BİR TERİM GERÇEĞİ VAR"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da Terim ile ilgili, "Ortada bir gerçek var, Fatih Terim'li Galatasaray gerçeği var. Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Galatasaray'ın UEFA'yı kazandığında neler yaptığını biliyoruz" diye konuştu.

'da'in ilk maçı olankarşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan, deneyimli hocanın gelişi ile ilgili konuştu.Tudor'a teşekkür eden ve Terim'in farkını anlatan Yasin, "" ifadelerini kullandı.