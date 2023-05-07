Yalçın Koşukavak: "Pozisyon üretmekte zorlandık"

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yalçın Koşukavak: 'Pozisyon üretmekte zorlandık'
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07 Mayıs 2023 19:37
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, son dakikada yedikleri golle berabere kalmalarına rağmen play-off iddialarının matematiksel olarak sürdüğünü söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe'yi mağlup edip play-off iddialarını güçlendirmek istediklerini dile getirerek, "Kapanan bir takıma karşı pozisyon üretmekte zorlandık. Kornerden bir gol bulduk, arkadan iyi savunmaya başladık. Maçın bittiğini düşündüğümüz anda maalesef futbol böyle. Son 15-20 saniye kala golü yedik. Matematiksel olarak şansımız var. 2 maç kaldı ligde. Onları kazanıp diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz." diye konuştu.

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