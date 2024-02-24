Bundesliga 23. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen konuk ettiği Mainz'ı 2-1 mağlup etti.Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Granit Xhaka ve 68. dakikada Robert Andrich, Mainz'ın golünü 7. dakikada Dominik Kohr kaydetti.Üst üste 33 maçta kaybetmeyen Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen, Almanya futbol tarihinin en uzun yenilmezlik serisini eline geçirdi.Mainz'da Jessic Ngankam 80. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.20 yaşındaki Florian Wirtz, bu akşam kariyerinin 100. Bundesliga maçına çıktı.Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 61'e çıkartırken, Mainz ise 15 puanda kaldı.Leverkusen bir sonraki karşılaşmasında Köln deplasmanına giderken, Mainz sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.Bayer Leverkusen'in ikinci golünde Mainz kalecisi Zentner büyük bir hatayla gole sebebiyet verdi.İlk golde de golün sahibi Granit Xhaka yaptığı sevinçle sağlık ekibinin aklını başından aldı.