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Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 5 numarası Taylor Fritz, çeyrek finalde!

Wimbledon'da ABD'li raket Taylor Fritz, tek erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

calendar 06 Temmuz 2025 17:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 5 numarası Taylor Fritz, çeyrek finalde!
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li raket Taylor Fritz, tek erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 7. gün sabah seansında yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 5 numarası Taylor Fritz ile Avustralyalı raket Jordan Thompson karşılaştı.

İlk seti 6-1 alan Fritz, 3-0 önde olduğu ikinci sette Thompson'ın sakatlığı nedeniyle çekildiği müsabakadan galip ayrıldı.

Diğer maçta Rus tenisçi Karen Khachanov, Polonyalı raket Kamil Majchrzak'ı 6-4, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Fritz ile Khachanov, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

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