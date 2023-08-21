Eski NBA oyuncusu Lou Williams, 'Yılın Altıncı Adamı' ödülünüe ya kendisinin, ya Manu Ginobili'nin ya da Jamal Crawford'ın adının verilmesi gerektiğini söyledi.



Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın 'Yılın Altıncı Adamı' ödülünün John Havlicek yerine Lou Williams'a atfedilmesi gerektiğini iddia etmesi sonrası Williams, bu öneriye katkıda bulunarak, Crawford ve Ginobili'nin isimlerini de andı:



"Bundan onur duyardım. Ben olmazsam Jamal olmalı. Jamal olmazsa Manu olmalı. Bence bu ödülün en iyi üç temsilcisi bizleriz. Bu rolü bir yaşam tarzı haline getirmiştik ve bence insanların, en önemlisi de oyuncuların bakış açısını değiştirmiştik."



NBA'den kısa süre önce emekli olan Williams, lig tarihine adını en iyi altıncı adamlardan biri olarak yazmıştı. Williams bu ödülü üç kez kazanmayı başarmış ve 13.9 sayı ile 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



Crawford ise altıncı adam rolünün bir başka en büyük temsilcilerinden biri olarak, 14.6 sayı ve 3.4 asist ortalamalara sahip olduğu kariyerinde bu ödülü aynı şekilde üç kez kazanmıştı.



Skor üretme becerisini oyun kuruculuğuyla birleştirmiş olan Ginobili ise, kariyerinin büyük bölümünde benchten gelmesine karşılık üç kez All-Star seçilmiş ve 13.3 sayı, 3.5 ribaund ve 3.8 asistlik ortalamalarıyla San Antonio Spurs ekibinde dört şampiyonluk kazanmıştı.



