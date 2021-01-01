Williams: "Aslında CP3'yi oynatmayacaktım, ama güvenmek zorundaydım"

Phoenix Suns koçu Monty Williams, dün gece Los Angeles Lakers'a karşı 4. maç için Chris Paul'u kenarda oturtmayı planladığını ancak sonrasında "ona güvenmek zorunda kaldığını" söyledi.



Williams, Suns'ın Lakers'ı 100-92 yendiği maç öncesi CP3 ile ilgili fikrini değiştiren diyaloğu, şu şekilde paylaştı:



"Bana, 'Koç, bırak oynayayım. Normalde göründüğüm gibi olmadığımı düşünürsen, beni kenara alırsın ve farklı bir yol deneriz' dedi."



Maçı 18 sayı ve 9 asistle tamamlayan CP3, takım arkadaşlarına ancak takıma yardım edebilirse oynayacağını söylediğini belirtti:



"Onlara, 'Bu durum ne kadar sürecek bilmiyorum, ama hepiniz çöp gibi oynadığımı düşünüyorsanız, bana söyleyin ki kenara gideyim.' demiştim."



