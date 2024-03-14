West Ham, 5 attı ve çeyrek finale kaldı

West Ham United, 1-0'ın rövanşında Freiburg'u 5-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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West Ham, 5 attı ve çeyrek finale kaldı
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14 Mart 2024 22:33
Son güncelleme 14 Mart 2024 22:40
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Rövanş maçında İngiliz ekibi West Ham United ile Almanya temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi West Ham, 5-0'lık kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanya'daki ilk maçı 1-0'lık skorla kaybeden West Ham, 9. dakikada Lucas Paqueta'nın golüyle turu dengeye getirdi. Jarrod Bowen, 32. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Aaron Creswell'in 52. dakikadaki golü turu West Ham adına perçinledi. Muhammed Kudüs, 77 ve 85. dakikada attığı gollerle maçın skorunu belirledi.

2021/22'de Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan, 2022/23'te Konferans Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan West Ham, son 3 sezonda Avrupa'daki istikrarlı sonuçlarına devam etmiş oldu.

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