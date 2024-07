Orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir isim arayan Beşiktaş , İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor.30 yaşındaki ön liberonun da şartların oluşması halinde Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor ve Altay formaları da giyen oyuncunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.West Bromwich'te 2 farklı dönemde toplam 105 maça çıkan Okay, 5 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.Wet Bromwich, Okay için 2 milyon euro talep ediyor. Başarılı oyuncuyla Trabzonspor da ilgileniyor.