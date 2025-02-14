Wayne Rooney: 'Ancelotti asla bahane sunmuyor'

Real Madrid'in Manchester City maçındaki defans hattına bakın. Neredeyse hiçbiri ideal oyuncular değil. Ancelotti'nin bir kez bile şikayet ettiğini gördünüz mü?" dedi.



Ancelotti'nin övülmesi gerektiğini söyleyen Rooney, "







İngiliz eski futbolcu Wayne Rooney, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti için övgü dolu sözler sarf etti.Real Madrid'in Manchester City'yi 3-2 yendiği maçta takımın büyük eksikleri olduğunu söyleyen Rooney,ifadelerini kullandı.