Watford'dan 37 yaşındaki kaleciye 2 yıllık sözleşme

İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, kalecisi Ben Foster'la 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Watfordfc.com
Watford'dan 37 yaşındaki kaleciye 2 yıllık sözleşme
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09 Haziran 2020 20:57
İngiltere Premier Lig ekibi Watford, kaleci Ben Foster'ın sözleşmesini uzattı.

Watford Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Foster ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Foster, 2018'de West Bromwich Albion'dan ayrılarak Watford'a transfer olmuştu.

Foster, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'de bu sezon Watford kalesini 29 maçta korumuştu.

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