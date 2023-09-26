Warriors'tan Rodney McGruder hamlesi

Golden State Warriors'ın, serbest oyuncu Rodney McGruder'ı kadrosuna kattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Warriors'tan Rodney McGruder hamlesi
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26 Eylül 2023 12:26
Golden State Warriors'ın, serbest oyuncu Rodney McGruder'ı kadrosuna kattığı bildirildi.

McGruder, Warriors'ın normal sezon kadrosundaki yer almak için mücadele etme şansına sahip olacak.

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Detroit Pistons formasıyla 32 maçta forma giymiş ve 16,4 dakikada 5,7 sayı ve 2,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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