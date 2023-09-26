Golden State Warriors'ın, serbest oyuncu Rodney McGruder'ı kadrosuna kattığı bildirildi.
McGruder, Warriors'ın normal sezon kadrosundaki yer almak için mücadele etme şansına sahip olacak.
32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Detroit Pistons formasıyla 32 maçta forma giymiş ve 16,4 dakikada 5,7 sayı ve 2,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
McGruder, Warriors'ın normal sezon kadrosundaki yer almak için mücadele etme şansına sahip olacak.
32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Detroit Pistons formasıyla 32 maçta forma giymiş ve 16,4 dakikada 5,7 sayı ve 2,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.