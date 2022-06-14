Warriors şampiyonluğa göz kırptı

NBA final serisi 5. maçında Golden State Warriors, Boston Celtics ile karşı karşıya geldi. Warriors, ev sahibi olduğu 5. maçı kazanarak seride 3-2 öne geçti.



Warriors, maça hızlı başladı ve Draymond Green'in hem hücumda hem savunmada öne çıkmasıyla ilk çeyreği 27-16 önde kapattı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan taraf ise Celtics oldu. Smart ve Tatum'un sayılarına karşın Celtics takım halinde etkili olamadı. Warriors, ilk yarıyı 51-29 önde geçti.



İkinci yarıya Warriors tutuk başladı. Celtics'in etkili savunması karşısında Warriors, üst üste 14 üçlük kaçırdı. Celtics, hücumda toparlanınca farkı kapattı ve son çeyreğe Warriors'ın 1 sayılık üstünlüğüyle gidildi. Son çeyrekte Wiggins'in ekstra oyunuyla Warriors, serideki 3. galibiyetine ulaştı. Celtics'in son çeyreğin ilk 8.5 dakikasında sadece 5 sayı üretebilmesi de maçın kaderini etkiledi.



Golden State Warriors'ta Andrew Wiggins 26, Klay Thompson 21 sayıyla oynadı. Celtics'te ise Jayson Tatum 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



Warriors, seride 1 maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.









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