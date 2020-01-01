"Warriors, Saddiq Bey'i almayı kesinlikle düşünecek!" iddiası

Golden State Warriors'ın, San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya göre, Draft'ta daha alt sıra için takas yapması halinde Villanova'dan Saddiq Bey'i almayı "kesinlikle düşüneceği" bildirildi.



Letourneau, raporunda şu bilgilere yer verdi:



"Birden fazla lig kaynağına göre, Golden State, lotaryada orta ve son sıralar için takas yaparsa, Bey'i şiddetle dikkate alacak. Kazanma geçmişi, savunmadaki çok yönlülüğü, basketbol IQ'su ve hücum verimliliği, onu Warriors sisteminin '3 and D' forveti olarak ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor."



21 yaşındaki Bey, şu anda ESPN'nin En Uygun Olanlar listesinde 18. sırada yer alıyor.



