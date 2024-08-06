'Warriors eğer Markkanen'ı alamazsa, Valanciunas'ı deneyebilir' iddiası

NBA'den bir takım yöneticisi, Golden State Warriors'ın odağını Lauri Markkanen'dan Jonas Valanciunas'a çevirebileceğini iddia etti.



İsmini vermeyen bir takım yöneticisi, Heavy.com'dan Sean Deveney ile yaptığı görüşmede, Warriors'ın Markkanen'ı alamaması durumunda Washington Wizards pivotu Jonas Valanciunas'ı kovalayabileceğini söyledi:



"Knicks'te pivot pozisyonunun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Warriors da Markkanen işi sonuç vermezse kendisiyle ilgilenecektir."



Deveney ise, durumu "Lakers'ın adı Valanciunas ile çok sık geçiyordu, ancak LA ekibi takas edilebilir draft seçimlerinden herhangi birini vermekte isteksizdi. Valanciunas piyasaya çıktığında, kendisini birçok takımın kovalayacağı tahmin ediliyor." şeklinde kaleme aldı.



Deveney ve ismini vermeyen yönetici de dahil olmak üzere birçok kişi, Wizards ve Valanciunas'ın 6 Şubat'taki son takas tarihinden önce şampiyonluk için yarışan bir takımla takas yapılacağını bekleme üzerine anlaştıklarına inandıklarını belirttiler.



Bu yaz Washington ile üç yıllığı 30 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış olan Valanciunas, geçtiğimiz sezonu maç başına 23,5 dakikada 12,2 sayı, 8,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.





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