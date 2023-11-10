Eski All-Star oyuncu John Wall, NBA'e geri dönme çalışmalarını halen sürdürdüğünü belirtti.



En son geçtiğimiz sezon LA Clippers forması giymiş olan ve NBA'de oynamaktan halen vazgeçmediğini belirten Wall, her gününü bu hedefle geçirdiğini söyledi:



"Basketbolu çok seviyorum, hâlâ her sabah 6'da kalkıyorum ve egzersiz yapıyorum. Geri dönmeye kararlıyım ve yakında bir şeyler olacağını düşünüyorum. Bunun üzerine çalışmak çok hoşuma giden bir şey.



Ne olursa olsun, oyunu halen çok seviyorum ve hâlâ NBA'de olma konusunda oldukça istekliyim. Bu yolda hayalimin peşinden koşmaya devam edeceğim. Sadece sabırlı ve hazır olmam gerekiyor."



Yakın zamanda Avustralya'da hissedarlarından biri olduğu South East Melbourne Phoenix ekibiyle çalışarak zaman geçirmiş olan 33 yaşındaki oyuncu, Phoenix'te oynama ihtimalini göz ardı etmediğini sözlerine ekledi:



"Geleceğin sizi nelerle karşı karşıya getireceğini asla bilemezsiniz. Herhangi bir şey diyemem. Formayı giymek oldukça heyecan vericiydi."



Wall, 2022-23 sezonunda forma giydiği 34 maçta 11.4 sayı, 5.2 asist ve 2.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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