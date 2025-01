Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Heat ile yıldız oyuncusu Jimmy Butler arasındaki çekişmeyi "trajik" olarak nitelendirdi.



'The Why with Dwyane Wade' isimli podcast'inde konuşan 43 yaşındaki eski süperstar, Butler ile organizasyon arasındaki aleni çekişmeden hiç hoşlanmadığını söyledi:



"Böyle trajik bir şekilde bitmemeli. Oranın eski bir oyuncusu olarak, takımımız için çirkin bir durum ve ilişkilerin böyle bozulma şekli, kara lekemiz olarak kalmaya devam ediyor.



Ama aynı zamanda, diğer tarafta, o organizasyonu bir oyuncu olarak yönetmiyorsunuz. Bazen de işleri kendi istediğiniz şekilde yapmak istediğiniz bir noktaya geliyorsunuz. Pat Riley'nin yolu böyledir. Bir noktada ayrılık olacaktır."



Butler'ın geçtiğimiz hafta ayrılma isteğini yinelediği ve takımla yeni bir sözleşme imzalamayacağını söylediği bildirilmişti. Heat yıldızının sözleşmesinde gelecek sezon için bulunan 52 milyon dolarlık opsiyonunu ise bir takas manevrası olarak kullanmayı planladığı aktarılmıştı.



Miami'nin olası bir takas için birden fazla takımla temas halinde olduğu, ancak somut bir şey ortaya çıkmadığı biliniyor.



Heat ekibi, Butler olmadan oynadığı yedi maçta 3-4'lük bir performans gösterdi ve Doğu Konferansı'nda 20-19'luk derecesiyle sekizinci sırada yer alıyor.



2019 yazında Heat'e katıldığından istatistiksel anlamda en kötü yılını geçiren Butler, 22 maçta 17,6 sayı, 5,5 ribaund ve 4,7 asist ortalamalarına sahip.